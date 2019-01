Eind extreme stijgingen huurprijs lijkt in zicht

In navolging van de koopsector lijkt nu ook in de huurmarkt het plafond van fikse prijsstijgingen bereikt. De huren in de vrije huursector blijven stijgen, maar minder hard, constateert verhuurplatform Pararius op basis van de laatste kwartaalcijfers.

Voor het eerst in drieënhalf jaar blijft de stijging van nieuwe huren in de vrije sector (boven de 711 euro) onder de 5 procent. Reden voor een feestje? ,,Een stijging van 4,9 procent is nog altijd flink”, beaamt directeur Jasper de Groot van het huurwoningsite Pararius. Toch ziet hij in deze prijsmatiging de eerste tekenen van een trendbreuk. ,,Gekeken naar de gehele prijsontwikkeling over de laatste vier jaar, lijkt de huurprijsstijging voor het eerst af te zwakken.”

Lees ook Steeds meer winkels omgebouwd tot woning Lees meer

Van een afzwakking is zeker niet in alle regio’s sprake, blijkt uit de laatste cijfers van de woningwebsite, die de prijzen in de vrije huursector op de voet volgt. Uitschieters zijn de provincies Flevoland (+26,7 procent) en Drenthe (+16,4 procent). In Flevoland steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs naar 12,37 euro ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat wil zeggen dat een nieuwe huurder die een huis van 75 vierkante meter betrekt, nu gemiddeld 927,75 euro betaalt.

De regionale makelaar Marcel Schumacher van Inter Immo Makelaars heeft wel een verklaring voor die groeispurt in Flevoland: de stijgende populariteit van Almere. De stad kent een groot tekort aan huurwoningen en trekt steeds meer expats, constateert de makelaar. ,,Almere is een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid, waarschijnlijk door de hoge huurprijzen in Amsterdam.”

Tekst loopt door onder de grafiek

Volledig scherm © Pararius

Gedempt

Over Amsterdam gesproken, de hoofdstad noteert al sinds jaar en dag de hoogste huren van het land. Het afgelopen kwartaal betaalden huurders daar 22,98 euro per vierkante meter per maand voor een nieuw te betrekken huurwoning (+ 3,2 procent). De landelijke procentuele prijsstijging van 4,9 procent wordt daarmee voor een deel gedempt door de situatie op de Amsterdamse woningmarkt.

Ook in Rotterdam bleef de prijsstijging enigszins beperkt; met een gemiddelde huurprijs van 15,76 euro per vierkante meter per maand legden nieuwe huurders in de Maasstad 4 procent meer neer dan dat zij zich een jaar eerder hadden gemeld voor precies dezelfde woning. In Utrecht was van enige matiging géén sprake. Met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 17,21 euro per maand steeg de prijs van een nieuw aangeboden huurwoning met 12,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een huurhuis van 75 vierkante meter komt daarmee uit op een gemiddelde van 1290,75 euro.

Makelaar Toine ten Bouwhuys van Covers & Jonker Makelaars uit Utrecht verklaart die fikse stijging door toenemende interesse van Nederlandse woningzoekers en buitenlandse expats. ,,We zien tegenwoordig dat huurders in verhouding langere tijd in een huurwoning blijven wonen. De prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen tijd ook hard gestegen, dus men wacht vaak nog even met kopen”, aldus Ten Bouwhuys.

Eindhoven - de vijfde grote stad van Nederland - valt ook in het oog: daar stegen de prijzen met 9,1 procent naar 14,43 euro per vierkante meter per maand. Oftewel: gemiddeld 1082,25 euro voor 75 vierkante meter. Het is het tweede kwartaal op rij dat de lichtstad een bovengemiddelde prijsstijging laat zien.

Tekst loopt onder de illustratie

Volledig scherm Pararius © Pararius

Halt

Om de prijsstijgingen in de vrije huurmarkt echt een halt toe te roepen, moet er volgens de Pararius-directeur veel meer bijgebouwd worden in de huurcategorie van 720 tot 1100 euro. Iets waar hij al lange tijd voor pleit, overigens net als andere woningmarktdeskundigen, onder wie Peter Boelhouwer. De hoogleraar kwam eerder met de suggestie om meer mensen in een huur- of koophuis te laten wonen.

Het lost de krapte op de korte termijn niet op, denkt De Groot. Hij verwacht dat, mede gezien demografische ontwikkelingen, de krapte alleen maar verder toeneemt. Ter illustratie: het aantal huurwoningen in de vrije sector dat op 1 januari 2019 werd aangeboden op het grootste verhuurplatform van Nederland, Pararius, lag 12,2 procent lager dan het aantal huurwoningen gemeten op 1 januari 2018. ,,Verruiming van het middeldure huursegment is van groot belang, maar een snelle oplossing voor het woningtekort en de stijgende huurprijzen is niet eenvoudig te vinden. Er zijn verschillende partijen die allemaal een eigen belang hebben", zegt De Groot.

Volledig scherm Pararius © Pararius

Huurwoningen vs koopwoningen

Ongeveer zestig procent van de woningen in Nederland is een koophuis. Dat cijfer is al jaren min of meer gelijk. Wel verschilt dit percentage sterk per regio: in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Groningen is slechts een derde van de huizen in eigen bezit. In kleinere plattelandsgemeenten - denk aan Rozendaal, Leudal of Urk - is dit daarentegen zo’n tachtig procent of meer.