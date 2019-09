‘Eerste klanten oliegigant Aramco al gedupeerd door droneaanvallen’

Door de aanval is ongeveer 5 procent van de olieproductie wereldwijd weggevallen. Gisteren meldde Bloomberg al op basis van bronnen dat het weken tot maanden gaat duren voordat de productie weer grotendeels is hersteld. De eerste inschatting was dat het slechts een paar dagen zou duren.

Als het herstel daadwerkelijk weken op zich laat vallen, dan zou de prijs volgens analisten en handelaars wel eens naar de 80 of 90 dollar per vat kunnen schieten. Zo’n prijsschok zou voor de toch al strompelende wereldeconomie op een bijzonder slecht moment komen.

Aramco, de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, heeft door de aanval de helft van zijn olieproductie zien wegvallen. Het tijdelijke verlies van 5,7 miljoen vaten per dag is de grootste aanbodschok ooit voor de oliemarkt. Zelfs het verlies van de Koeweitse en Iraakse olieaanvoer in augustus 1990 is hiermee overtroffen. Destijds viel Saddam Hoessein zijn buurland binnen. De verstoring is ook groter dan het verlies van de Iraanse productie tijdens de Islamitische Revolutie in 1979.