ECB schroeft rente verder op, laat zich niet van de wijs brengen door onrust in bankensector

Europese Centrale BankDe Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone met de eerder aangekondigde half procentpunt verhoogd. Dat betekent dat de beleidsmakers in Frankfurt zich niet van de wijs hebben laten brengen door de onrust in de bankensector van de afgelopen dagen.

De renteverhoging is volgens de ECB nodig om de hoge inflatie onder controle te krijgen. De inflatie is hoog omdat er meer vraag naar goederen is dan aanbod. En dat leidt tot hogere prijzen.

Een hogere rente maakt lenen duurder en sparen aantrekkelijker. Bedrijven zullen dan minder lenen om te investeren. Ook consumenten zullen minder op krediet kopen. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar producten afneemt. En minder vraag leidt tot lagere prijzen. Mensen en bedrijven zullen op den duur dan wat minder geld gaan uitgeven. Zo hoopt de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhooggaan.

In de Verenigde Staten vielen afgelopen week echter de Silicon Valley Bank (SVB) en de Signature Bank om. Die banken waren onder meer in de problemen gekomen doordat de rente in de VS de laatste tijd hard is opgelopen. Woensdag was er op de Europese beurzen vervolgens veel paniek over de financiële situatie van het Zwitserse Credit Suisse, waardoor er angst leefde dat de Amerikaanse perikelen zouden overwaaien naar Europa.

Wat betekent koopkracht, inflatie en modaal inkomen ook alweer? Lees het in onze economie-woordenlijst.

Tumult

Beleggers keken daarom in spanning uit naar de reactie van de ECB op dit tumult. Sommige kenners speculeerden dat de ECB mogelijk zou besluiten tot een kleinere rentestap van een kwart procentpunt. Maar andere deskundigen dachten juist dat afwijken van het eerder uitgestippelde pad alleen maar voor meer onrust zou zorgen op de financiële markten.

Door het nieuwe rentebesluit komt de zogeheten depositorente, de rente die banken betalen over geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen, weer terug op 3 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2008. Voor de consument is de hogere rente onder meer te merken bij het afsluiten van een hypotheek. Door de hogere rentetarieven van de ECB kunnen banken als ING en ABN Amro ook hun spaarrentes langzaam weer verhogen.

Schokbestendig

In een verklaring stelt de centrale bank de huidige spanningen op de markt van nabij te volgen. Ook zegt de ECB klaar te staan om zo nodig in te grijpen, maar vooralsnog zou dat niet nodig zijn. ‘De bankensector in het eurogebied is schokbestendig’, wordt benadrukt.

Maar de centrale bank doet nu geen nieuwe voorspelling over een mogelijke volgende rentestap bij het volgende beslismoment. De spanningen op de markt zorgen volgens de ECB voor extra onzekerheid als het gaat om voorspellingen voor de inflatie en de groei van de economie. De ECB zei wel dat de inflatie op de langere termijn nog steeds te hoog blijft.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: