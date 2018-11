E-shoppen binnen EU wordt gemakkelijker

Ergens onderweg verloor Paul Polman de voeling met de wereld

29 november Het hing al in de lucht, maar vandaag werd het vertrek van Paul Polman bevestigd. Lang is de Unilever-topman de hemel in geprezen als wereldverbeteraar. Maar in het jaar voor zijn vertrek, kantelde het beeld. Een uitermate getergd interview in deze krant, afgelopen weekend, bleek zijn afscheid.