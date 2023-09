Dynamisch energiecontract: ‘Je moet er sport van maken zo goedkoop mogelijk energie te verbruiken’

Interview V­NO-voorzitter over klimaat: ‘Dat we op een soort armageddon aflopen, is gewoon niet waar’

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vindt dat we moeten waken voor een te zwart toekomstbeeld als het gaat om het klimaat. Liever kijkt ze naar oplossingen, vertelt ze in dit interview. ,,Nu acuut al die belastingkortingen afschaffen maakt produceren in Nederland te duur. Bedrijven gaan dicht, mensen komen op straat. En elders ter wereld wordt gewoon de productie overgenomen.’’