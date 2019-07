‘Duurzame supermarktketen Marqt op zoek naar koper’

In een schriftelijke reactie laat Marqt weten te werken aan een nieuwe strategie ‘voor de versterking en verdere uitrol van het Marqt-merk en filosofie’. Daarbij kijkt het ook naar ‘samenwerking en strategische allianties’. ‘Externe adviseurs’ helpen mee, vertellen ingewijden op voorwaarde van anonimiteit aan NRC.



Deze week liet Marqt weten het roer om te gaan gooien en alleen verder te gaan met kleine winkels. De grote winkelpanden zouden worden overgedaan aan Albert Heijn. Door in te zetten op winkels met de grootte van een buurtsuper kan het assortiment beperkt blijven en de focus op goedlopende producten worden gelegd.



Marqt kampt nu vaak met het probleem dat de grootste winkels zo veel verschillende producten op de plank hebben staan, dat een deel niet rendabel is of niet wordt verkocht voor de uiterste verkoopdatum. Vestigingen die groter zijn dan 750 vierkante meter worden daarom afgestoten.



Albert Heijn heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de verhuurders van de panden om deze over te nemen, meldde Distrifood. Personeel van de te sluiten Marqt-winkels kan kiezen of men bij Albert Heijn in dienst wil treden of aan de slag wil in een andere vestiging.