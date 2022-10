Duizenden kantoorpanden dreigen te worden gesloten: ‘Label D, E of F betekent een energieslurper’

Veel kantoorpanden in Nederland dreigen te worden gesloten omdat ze niet energiezuinig genoeg zijn. Uit de laatste cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) blijkt dat naar schatting ruim de helft van alle kantoren nog geen verplicht energielabel C heeft. Staan huurders van die panden dadelijk allemaal op straat? ,,Die kantoren kunnen niet meer worden verhuurd of verkocht.’’