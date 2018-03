Dronken de laan uitgestuurd? Dan tóch recht op een ontslagvergoeding

De man trad in 1991 in dienst bij Dräger (een Zoetermeers bedrijf dat ironisch genoeg apparaatjes voor alcoholtests produceert) als magazijnbeheerder. Hij werkte 40 uur per week. Het bedrijf heeft in de regels staan dat dronken of stoned op het werk verschijnen, niet mag. In augustus 2015 hing een duidelijke dranklucht om de magazijnmedewerker.

Geen dwingende reden

Uiteindelijk belandden beide partijen bij de Hoge Raad. Die heeft nu geoordeeld dat de dronkenschap weliswaar reden is voor ontslag, maar dat het maar de vraag is in hoeverre de dronkenschap verwijtbaar gedrag is. Verslaving is door diverse instanties erkend als ziekte. Daarom is de dronkenschap niet of slechts voor een deel verwijtbaar en zou de man dus wel recht hebben op een ontslagvergoeding. De zaak wordt daarom terug verwezen naar het gerechtshof.