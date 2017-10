Dringend tekort aan koks, sluiting restaurants dreigt

Er is een schreeuwend gebrek aan koks in Nederland. Er zijn nu zo'n 6.000 vacatures. Koninklijke Horeca Nederland komt komende week met een actieplan voor werkgevers om personeel aan zich te binden.

Wie op zoek is naar een baan én van koken houdt of graag vertoeft in een restaurant, hoeft niet ver te zoeken. Er is werk te over. Volgens de laatste cijfers zijn er zo'n 37.000 vacatures in de horeca, de meeste in de bediening. Als het gaat om de 6.000 vacatures voor koks, is 8 procent moeilijk vervulbaar.

Volgens woordvoerder Bernadet Nabet van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland is de belangrijkste oorzaak van dit dramatisch tekort: de horeca zit in de lift. Het gaat goed met de economie en daardoor komen mensen meer in de horeca. Daardoor is snel meer personeel nodig.

Het probleem is dat er nu juist een relatief grote uitstroom van horecamensen gaande is. De verklaring van de branchevereniging: mensen zijn het zat dat hun sociale leven onder het werk lijdt.

Om het bezettingsprobleem te bestrijden, komt de KHN volgende week met een actieplan voor werkgevers. Nabet: ,,Doe het samen, zal onze boodschap zijn. Bespreek het rooster met ze, zorg dat ze bijvoorbeeld één avond in het weekend vrij zijn, of geef ze een vierdaagse werkweek. Zorg er als werkgever voor dat de werknemer zich happy voelt.''

Horeca Nederland wil ook wat doen om jong personeel aan te trekken. Naber: ,,Samen met de opleidingen kijken we hoe we meer jongeren kunnen interesseren en enthousiasmeren voor onze branche, zodat ze instromen in de opleiding.''

Faillissementen

Bij sommige uitspanningen is de nood zo hoog dat het zelfs tot gedwongen sluitingen heeft geleid. Zoals Hotel Stad Munster in Winterswijk dat de keuken per direct heeft gesloten vanwege het vertrek van al het keukenpersoneel.

Eigenaar Frans Breedijk van Stad Munster plaatste een bericht over het sluiten van zijn keuken op Facebook. ,,Het hotel heeft er geen last van – het ontbijt verzorg ik zelf –, maar het restaurant is dicht. Gelukkig zijn er voor onze gasten veel eetgelegenheden in het centrum.''