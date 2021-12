Drie nieuwe EU-belastingen om kosten coronaherstelfonds te dekken

De commissie wil onder meer putten uit het zogeheten ETS, de markt waar bedrijven uitstootrechten voor CO2 kunnen kopen. Nu gaat de opbrengst nog naar de EU-landen, maar de commissie wil in het vervolg een kwart daarvan opeisen. De opbrengst wordt de komende jaren groter omdat ook gebouwen en het transport onder het ETS gaan vallen. Het dagelijks bestuur van de EU rekent erop 12 miljard euro per jaar te kunnen incasseren.

Duurzaamheidsbelasting

Ook de tweede nieuwe belasting is bedoeld om de EU te helpen verduurzamen. De CBAM is een importheffing op producten als cement en staal die in het buitenland klimaatonvriendelijk worden gemaakt. Zo kunnen zij Europese fabrikanten, die duurzamer moeten gaan produceren, niet wegconcurreren en worden ze aangemoedigd het klimaat ook te ontzien. De commissie vraagt driekwart van de 1 miljard euro die deze heffing naar verwachting jaarlijks oplevert.