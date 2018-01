‘Draghi moet weg uit praatclub’

blik op de beurs ASML uitblinker in licht hogere AEX

10:05 De beurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst begonnen. Chipmachinefabrikant ASML stond in de schijnwerpers op Beursplein 5 na de bekendmaking van resultaten. Daarnaast wordt uitgekeken naar de cijfers die de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs en Bank of America later op de dag naar buiten brengen.