Draghi: 'Banken moeten schuld niet bij ECB leggen'

corendon Vakantiehuisje in Turkije blijkt nachtmerrie voor pensionado's

10:53 Een mooie investering in een vakantiehuisje in Turkije loopt voor Nederlandse pensionado’s uit op een kater. Reisorganisatie Corendon weigert afspraken over de terugkoop van het huisje na te komen. ,,Ze moeten gewoon over de brug komen."