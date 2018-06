Draghi: aanpassing rente ECB zal niet overhaast worden gedaan

'Een moment geduld alstu­blieft': ACM schrapt 22 overtreden­de 0900-num­mers

12:25 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt 22 0900-nummers in die zich schuldig maken aan misbruik. De nummers zijn in gebruik bij negen bedrijven. Een aantal van deze betaalde informatienummers werd gebruikt voor het aanbieden van dure doorschakeldiensten waar per minuut moet worden betaald. Dat is tegen de regels.