Domper voor boa’s: géén back-up bij controle nachtclubs, ‘Maar de feesten gaan door’

De Arbeidsinspectie gaat zaterdagavond niet controleren of boa’s tijdens de heropening van de clubs onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Het is voor de inspectie onduidelijk of gemeenten al dan niet gaan handhaven en of de politie in alle gevallen gaat staken, zo laat een woordvoerder weten. Vakbond BOA ACP reageert teleurgesteld en geeft nu aan dat van fysieke handhaving geen sprake meer kan zijn.

De vele feesten die onder andere in Amsterdam en Rotterdam op de planning staan kunnen om die reden gewoon doorgang vinden, verwacht vakbondsvoorzitter Richard Gerrits. ,,We gaan de veiligheid van onze mensen niet riskeren door in uniform popzalen en discotheken te ontruimen. We houden het naar verwachting bij bestuurlijke handhaving.” Daarbij kun je volgens Gerrits denken aan een boete die na afloop wordt gegeven.

Brief inspectie

De boa’s wilden aanvankelijk extra hulp en vroegen de Arbeidsinspectie om te controleren of boa’s hun werk wel veilig kunnen doen. De vakbonden vinden het voor boa’s niet veilig genoeg als zij in hun eentje de sluitingstijden van de nachtclubs moeten handhaven. ,,Normaliter doen boa’s dit werk enkel in samenwerking met de politie”, aldus de vakbonden. ,,Een boa in uniform, die nog steeds niet over de benodigde verdedigingsmiddelen beschikt, mag niet het slachtoffer worden van dadendrang van de burgemeesters.”

In een brief aan de vakbonden, in handen van deze site, laat de Arbeidsinspectie weten niet op het verzoek van de boa’s in te kunnen gaan. ‘Bij meldingen over agressie en geweld beoordelen wij volgens ons beleid de maatregelen die een werkgever neemt ter voorkoming van agressie en geweld tegen medewerkers’, valt te lezen in de brief. ‘Omdat voor ons niet duidelijk is bij welke gemeenten wellicht sprake is van onvoldoende beleid omtrent agressie en geweld jegens hun medewerkers, kunnen en zullen wij op dit moment geen actie ondernemen.’

Voorzitter van het veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls omschrijft een eventueel niet optreden van Boa’s als ‘werkweigering’. ,,Het getuigt van slecht werkgeverschap dat een ervaren bestuurder als Bruls, zijn mensen willens en wetens een onveilige situatie in wil sturen. Blijkbaar wil Bruls laten zien wie de baas is. De bonden staan in ieder geval vierkant achter de Boa’s, ook als de burgemeester dat niet doet", aldus de boabonden.

Boetes

De vakbond heeft met meerdere gemeenten overlegd over wat de plannen zijn. Sommige gemeenten willen gewoon gaan handhaven, andere gemeenten zeggen dat er niet wordt gehandhaafd zonder politie. Ook wordt er veel gekozen voor handhaving in burger. Dat betekent dat boa’s in normale kleding kijken welke horecazaken open zijn. Zo kunnen achteraf bestuurlijke boetes worden opgelegd en komt de veiligheid van de handhaver niet in het geding. ,,Dat is heel fijn. Er is dan geen gevaar voor de boa’s”, zei Gerrits eerder.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft laten weten dat Amsterdamse nachtclubs die meedoen aan de protestactie een boete van 4500 euro riskeren als ze zaterdag de deuren openen. Vrijdag krijgen de individuele clubs een brief, die dan direct geldt als waarschuwing. Eerder werd bekend dat alle tickets van de Amsterdamse clubs die meedoen zijn uitverkocht. Het zou gaan om zo’n 20.000 tot 25.000 kaarten.

Yeşilgöz

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz hoopt dat het perspectief op verdere versoepeling van de coronaregels helpt om komend weekend ‘de rust te bewaken”. ,,Er is een reden dat we het stap voor stap doen. Het liefst doen we alles open, maar zo ver zijn we nog niet”, aldus Yeşilgöz voorafgaand aan de ministerraad. ,,Ik heb gezien dat er burgemeesters zijn die zeggen: luister, wij willen ook net als iedereen dat het allemaal open kan. Dat kan nu nog niet, dus ga nou niet voor eigen rechter spelen.”

