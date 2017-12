DNB: economie blijft stevig doorgroeien

Het gaat om de sterkste groei in tien jaar. In 2017 laat de groei volgens DNB een piek van 3,3 procent zien. De raming voor komend jaar ligt op 3,1 procent en in 2019 zwakt dat dan iets af naar een plus van 2,3 procent. De werkloosheid nam dit jaar af tot 4,9 procent en daalt geleidelijk verder naar 3,5 procent in 2019 volgens DNB. Dan ligt dit cijfer eindelijk lager dan het punt waarop het zich bevond vlak voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. De positieve werkgelegenheidscijfers zorgen er onder meer voor dat huishoudens meer te besteden hebben. Hun consumptie neemt de komende twee jaar flink toe, met gemiddeld 2,2 procent per jaar. Ook de stijging van de huizenprijzen, die op 7,5 procent in 2017 lag, helpt de economische groei. Die stijging zorgde voor hogere vermogens van huishoudens, gestegen consumentenvertrouwen en toegenomen woninginvesteringen.

Expansie

,,We gaan van economisch herstel naar economische expansie'', zegt DNB-directeur Job Swank. Het is niet meer alleen de aantrekkende wereldhandel die Nederland vooruit helpt. Vooral een sterk toenemende binnenlandse consumptie zorgt ervoor dat de opleving van de economie volgend jaar nauwelijks aan kracht inboet. Swank waarschuwt wel voor het te veel steunen op de aantrekkende woningmarkt. Dat zou best wat minder mogen, stelt hij. DNB ziet daarnaast nog ruimte voor extra loonstijging in sectoren als de horeca en de handel.



De centrale bank is met al deze voorspellingen duidelijk optimistischer dan bij de vorige prognose in juni. Toen ging de bank uit van een plus van 2,5 procent voor 2017 die in de twee jaar daarna aardig op niveau zou blijven met respectievelijk 2,1 en 1,9 procent. Ook vergeleken met de ramingen die ABN AMRO, ING en Rabobank recentelijk publiceerden springt die van DNB eruit. Zij voorzagen nog geen plus van meer dan 3 procent voor 2018, hun voorspellingen zitten er net onder. Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert zijn decemberraming later deze week.