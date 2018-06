DNB: contant betalen moet mogelijk blijven voor ouderen

Duits Lufthansa lokt Nederland­se piloten met dikke bonus

4 juni Vliegmaatschappijen zitten te springen om nieuwe piloten. De nood is zo hoog, dat het Duitse Lufthansa in Nederland komt shoppen, en dat doet het niet met lege zakken. Studenten die de opleiding in gaan, krijgen direct 20.000 euro op hun rekening gestort. Ook de opleidingskosten zijn verlaagd.