'Dit jaar 160 malafide webwinkels gesloten'

Ruimtedroom van XCOR gaat bij gebrek aan geldschieters in rook op

10 november Het Amerikaanse ruimtereisbedrijf XCOR is definitief ter ziele. Afgelopen week is faillissement aangevraagd bij een rechtbank in Fresno in de staat Californië, nadat een maandenlange zoektocht naar nieuwe geldschieters niets concreets had opgeleverd.