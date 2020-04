Dit is waarom het toerisme de coronacrisis gaat overleven

Maarten Boudry, filosoof: ‘Reissector komt onvermijdelijk weer op kruissnelheid’

Is er nog hoop voor de toerist?

,,Ik denk het wel. Het zal wellicht lang duren, maar een terugkeer naar de normaliteit is bijna onvermijdelijk. Een wereld zonder intercontinentale vluchten is onvoorstelbaar. In dat opzicht kan je deze situatie vergelijken met 9/11. In de eerste fase na die aanslagen heerste er enorme paniek. Elk vliegtuig was immers een potentieel doelwit voor kapers. Het heeft lange tijd geduurd voor die angst wegebde en de algemene bereidheid terugkeerde om in het vliegtuig te stappen, vooral in de VS. Mensen hebben zich uiteindelijk ook niet laten tegenhouden door verscherpte maatregelen, zoals het verbod op vloeistoffen in de cabine of het uitdoen van je schoenen bij de controle. Na een initiële opdoffer in de luchtvaartsector zullen we nu ook weer terugkeren naar een hausse: er is nog enorm veel groeipotentieel in de rest van de wereld.”