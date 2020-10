Digitale top moet brexitoverleg uit impasse halen

GELD & GELUK Karin en Hennie wonen op Corfu: ‘Een maandinko­men is hier ongeveer 600 euro’

28 september In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Karin en Hennie volgden in 2007 hun droom: ze verhuisden naar Corfu. Dit jaar moeten ze vanwege de coronacrisis flink sappelen.