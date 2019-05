Dier&Recht stapt naar rechter om verbod roostervloeren voor kalfjes af te dwingen

Volgens Dier&Recht is het gebruik van roostervloeren schadelijk voor kalveren en al elf jaar in strijd met de wet. ,,In 2008 is in Nederland een Europese richtlijn opgenomen in het zogeheten Besluit houders van dieren. In dit Besluit staan regels om het welzijn van kalveren te verbeteren. Hierin staat duidelijk dat een vloer voor een dier op zodanige wijze moet zijn ontworpen, dat er geen pijn bij de dieren ontstaat. In de praktijk is het helaas een ander verhaal’’, aldus Frederieke Schouten namens Dier&Recht.