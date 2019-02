DHL maakt zich zorgen om machtspositie PostNL en Sandd

PostNL maakte vanmorgen bekend zijn concurrent Sandd over te nemen. Daarmee wordt het bedrijf weer monopolist in Nederland. De overname waardeert Sandd op een ondernemingswaarde van 130 miljoen euro. Bovenop dat bedrag betaalt PostNL nog eens tussen de 60 miljoen en 80 miljoen euro.



Het zat er al een tijd aan te komen: vanwege de al vijftien jaar keihard kelderende postvolumes is het steeds moeilijker om in Nederland een goede postbezorging overeind te houden. Vandaar dat het kabinet vorig jaar juli bekend maakte de concurrentie op de postmarkt terug te draaien.



Nog voordat dit officieel in de wet is opgenomen, maakt PostNL nu bekend kleine concurrent Sandd over te nemen. Alle circa 19.000 werknemers en 23 locaties van Sandd, dat jaarlijks ruim 700 miljoen poststukken bezorgt, gaan over naar PostNL. 16.000 van hen krijgen een baan bij PostNL aangeboden. Voor het overige personeel van Sandd wordt ook gekeken of er banen zijn bij PostNL. PostNL heeft zelf een 38.000-koppig personeelsbestand. Daaronder zijn 18.000 postbezorgers.



Het is niet gezegd dat de combinatie de komende jaren alle 34.000 postbezorgers nodig blijft houden. PostNL blijft rekenen op een afnemend postvolume en het bedrijf zal zich daaraan aan laten passen, liet topvrouw Herna Verhagen weten.