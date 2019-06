Deze man maakt spijkerbroeken op maat en dat mag wat kosten

Vraag Paul Kruize (56) niet wat op dit moment de trends in jeans zijn. ,,Wat ik doe, gaat meer over stijl dan over mode. Het is zoals Oscar Wilde ooit zei: 'Mode is een vorm van lelijkheid die zo ontoelaatbaar is dat we die elke zes maanden moeten veranderen.” Vijf jaar geleden begon Kruize zijn eenmansbedrijf op de bovenverdieping van zijn woning in Enschede. Hij was meubel- en interieurontwerper, maar wilde weer maken. ,,Ik wilde de diepte in, mij beperken en iets maken dat duurzaam is. Kostuums zijn te ingewikkeld, het zou jaren kosten voordat ik er heel goed in zou worden. Ik ben altijd een liefhebber van jeans geweest, heb altijd jeans gedragen. Ik vond het mooi om mij daar op te focussen.”