Deze Fin maakte de iPhone mogelijk en wint nu 'Nobelprijs van de technologie'

Zelf is Suntola verheugd dat hij op 75-jarige leeftijd nog de impact van zijn vinding kan zien. ,,Destijds had ik het gevoel dat het een zekere waarde bezat. Maar dit? Nee, natuurlijk niet." Hij wijst er op dat chips in de jaren '80 in microns werden gemeten. 1 micron, 1000 nanometer, was state of the art in 1980. Anno nu is minder dan 10 nanometer de norm. Ter vergelijking: een menselijke haar is 30 tot 100 microns dik.



Overigens is Suntola niet de enige ontdekker van de atoomlaagdepositie. In de voormalige Sovjet Unie is hetzelfde principe in de jaren '60 geheel onafhankelijk ook ontdekt door hoogleraren Valentin Aleskovsky en Stanislav Koltsov. Zelf kwam de Suntola daar pas in 1990 achter. ,,Zij hebben excellent werk verricht," looft hij zijn collega's, die hij uiteindelijk daadwerkelijk ontmoette.



Verschil is wel dat de Russen zich puur op het scheikundige proces richtten en de Fin nadrukkelijk praktische toepassingen zocht. Behalve de uitvinding van ALD ontwikkelde hij apparatuur om de technologie industrieel toe te passen en verkreeg ook de internationale patenten.



In 1987 startte de Fin daarvoor zijn eigen bedrijf Microchemistry. Het lijkt de reden dat hij nu alleen de Millennium Technology Prize geldt. In Helsinki nam hij dinsdagavond de prijs in ontvangst uit handen van Finse president Sauli Niinistö.



