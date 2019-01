Deliveroo verlost van plaaggeest Sytze

Ferwerda werd vorig jaar het gezicht van vakbonden en linkse partijen in hun strijd tegen schijnzelfstandigheid. De Amsterdamse student daagde bezorgdienst Deliveroo voor de rechter, toen die hem dwong uit dienst te gaan en als zzp-er verder te gaan.



Die zaak trok vorig jaar juni massale media-aandacht. Ferwerda was op alle journaals te zien en werd gevolgd door Tim Hofman van BNN. Nadat hij de zaak verloor, hing hij zijn Deliveroo-jas en bezorgbox aan de wilgen. ,,Ik had geen zin meer om voor Deliveroo als zzp-er te rijden,” vertelt Ferwerda. ,,Ook wilde ik verder met mijn studie politicologie.”



Waar Ferwerda geen gelijk kreeg, trok vakbond FNV dinsdag aan het langste eind. Bezorgers van Deliveroo zijn wel degelijk als werknemers te beschouwen. ,,Ik ben echt ontzettend blij, deze uitspraak is supergoed nieuws en rechtvaardigheid voor de koeriers!”



Gaat hij nu opnieuw van Deliveroo eisen dat hij werknemer is en onder andere vakantiegeld terugvragen? De jonge Fries zegt van niet. ,,Nee, het is echt klaar.” Hoewel hij de Deliveroo-app nog op zijn telefoon heeft staan, heeft hij die al maanden niet gecheckt.