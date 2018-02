De uitvinding die je huis verwarmt zonder gas

VideoHet klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Gasgestookte cv-ketel eruit, de elektrische Ecoliner erin. Klaar is Kees. Uitvinder Will Schottman is overtuigd van zijn vinding.

Exact op de dag dat minister Wiebes aankondigde de Groningse gaskraan af te zullen knijpen tot 12 miljard kuub per jaar, presenteerde de Hardenbergse ondernemer en uitvinder Will Schottman zijn Reduxion Ecoliner. Dit apparaat kan volgens de ontwikkelaar simpelweg de gasgestookte cv-ketel vervangen in elke woning en elk gebouw met een watergedragen verwarmingssysteem. Kortom: Nederland kan massaal van het gas af.

Het eerste bericht over de Ecoliner heeft volgens Schottman een stroom van reacties opgeleverd. Niet alleen werd de website van Reduxion massaal bezocht, maar ook investeerders meldden zich, evenals Wiebes’ ministerie. Tot nu toe werd onderzoek en eerste productie gefinancierd door een aantal Hardenbergse ondernemers. Schottman heeft een Nederlands octrooi gevestigd en is bezig met een patent voor heel Europa.

Zeus

Bij het Hardenbergse metaalbedrijf Zeus zijn de eerste Ecoliners geplaatst. ,,Vanaf half december staat onze gasmeter op nul”, stelt directeur John Baas tevreden vast. De besparing op jaarbasis kan hij nog niet geven, maar het systeem werkt in ieder geval naar behoren. Baas gelooft erin en is ook ingestapt om het verder uit te rollen. Samen met andere bedrijven wordt een productielijn opgezet om vanaf september voor de particuliere markt de Ecoliner te gaan produceren; 1.000 tot 1.500 stuks per maand. Het apparaat gaat voor de particulier 2.000 tot 2.300 euro kosten en is daarmee aanzienlijk goedkoper dan bijvoorbeeld een warmtepomp.

Extra voordeel is dat het bestaande leidingwerk kan blijven zitten, er geen dakdoorvoer meer nodig is en onderhoud beperkt blijft tot het eens in de vijf jaar vervangen van een onderdeel. ,,De installatie is vrij eenvoudig en kan snel, waarmee we ook meehelpen om het gebrek aan voldoende installatietechnici te compenseren”, aldus Schottman.

Kok

Will Schottman (57) komt uit Raalte, maar heeft zich jaren geleden al in Hardenberg gevestigd met zijn bedrijf Reduxion. Tot zijn 40ste levensjaar was hij in Nederland en Duitsland chef-kok, maar hij besloot de potten en pannen aan de kant te zetten en zich op techniek en chemie te richten. Na eerdere vindingen voor warmteterugwinning bij supermarkten, ontwikkelde hij de laatste anderhalf jaar de Ecoliner. Bij Uitslag Metaal in Vriezenveen werd zijn vinding gebouwd en getest.

Volledig scherm Wil Schottman poseert en legt uit bij de nieuwe duurzame ketels die hij uitvond. © Frank Uijlenbroek

De vinding van Schottman roept een gevoel van ‘te mooi om waar te zijn’ op. Reden waarom er ook kritische geluiden te horen zijn. ,,Eerst zien, dan geloven”, stelt Laur Visser van de Bossche Energie Coalitie, waarbij zo’n 54 bedrijven op het gebied van verduurzaming zijn aangesloten. Visser weet van de Ecoliner, wil er best in geloven ook, maar dan wel op basis van cijfers en resultaten. ,,En die heb ik tot nu toe niet kunnen inzien. ,,De mensen achter de Ecoliner geven geen openheid omtrent de toegepaste techniek en de octrooibeschrijving heb ik nog niet kunnen vinden. Daar is het wachten op voordat we ons een oordeel kunnen vormen over de Ecoliner.”

Geen paniek

Bij de Deventer fabrikant van verwarmingsapparaten Nefit leidt de lancering van de Ecoliner vooralsnog niet tot paniek. ,,Het is logisch dat er allerlei initiatieven zijn om het gasverbruik te kunnen reduceren”, aldus woordvoerder Jan Bosch. ,,Zelf zijn we al jaren bezig met de verdere ontwikkeling van de warmtepomp en het toevoegen van duurzame componenten aan bestaande technieken. De transitie van gas naar alternatieven is een bijzonder complexe operatie, die nog geruime tijd in beslag zal nemen, temeer omdat het ook betaalbaar moet zijn. Wereldwijd volgen we alle ontwikkelingen en daar zal ook de Ecoliner bij horen.”

TU

Uitvinder Schottman zegt niet bang te zijn voor kritische vragen. ,,Dat is alleen maar goed. We moeten wel onze techniek beschermen, maar de resultaten zullen uitsluitsel geven. Al onze gegevens zullen samen met de TU Eindhoven doorgerekend worden.” De zuidelijke TU was nog niet bereikbaar voor een reactie.