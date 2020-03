De overheid moet ons vertrouwen waarmaken en niet meer achter de feiten aan lopen

De maatregelen die de minister-president aankondigde zijn nodig en goed, maar de omstandigheden veranderen snel en vragen om meer. Natuurlijk is de economische groei op dit moment ondergeschikt aan onze gezondheid. Dat is eigenlijk altijd zo, maar nu kunnen economie en gezondheid elkaar ook danig in de weg zitten. En in zo’n geval gaat gezondheid uiteraard altijd voor. Maar het draaiende houden van delen van de economie is juíst nu cruciaal om de zorg die nodig is, te kunnen blijven aanbieden.