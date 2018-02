'De omvang van het gesjoemel met koeien is verbijsterend'

De geblokkeerde boeren mogen geen dieren aan- en afvoeren, zolang de registratie niet op orde is. Wel kunnen ze melk blijven leveren. Minister Carola Schouten treedt hard op. Ze wil frauderende boeren strafrechtelijk laten vervolgen. Afgelopen weken zijn inspecties uitgevoerd op 150 melkveebedrijven.



Omdat de inspecties per boerderij een dag in beslag nemen, is het onmogelijk om alle 17.000 melkveebedrijven te controleren. Maar dat betekent niet dat de rest wegkomt met boerenbedrog, waarschuwt Schouten. Als uit administratieve controle onregelmatigheden blijken, kan ze boeren korten op hun subsidie. Ook moeten sjoemelende boeren alsnog koeien inleveren.



Die strenge aanpak is terecht, stelt agrarische belangenorganisatie LTO. ,,Fraude is onacceptabel. Wij zijn verbijsterd over de omvang. Degenen die willens en wetens knoeien met het systeem dat belangrijk is om dieren te traceren met het oog op diergezondheid, horen geen lid te zijn van onze club'', zegt een woordvoerder.



Die reactie is begrijpelijk; er staat veel op het spel voor de gehele sector. Het imago van de Nederlandse landbouw loopt opnieuw een deuk op, na eerdere schandalen. Zo bleek afgelopen jaar dat in het zuidoosten van het land op grote schaal wordt gefraudeerd met mest en dat in kippenstallen massaal een verboden luizenbestrijdingsmiddel werd gebruikt, dat terechtkwam in eieren.



Nu blijkt dat boeren sjoemelen met hun veeadministratie, zullen consumenten en supermarktketens zich achter de oren krabben. Zijn de cijfers over bijvoorbeeld weidegang en antibioticagebruik wel te vertrouwen?