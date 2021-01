De lonen stijgen maar de koopkracht zal dalen, zo zit dat

Wereld kijkt toe bij proces tegen Shell: ‘Uitspraak heeft gevolgen voor grote vervuilers’

16 december Kan de Nederlandse rechter Shell verplichten benzinepompen in de VS te sluiten? Dat zou een uitkomst kunnen zijn in de rechtszaak die Milieudefensie samen met andere milieuclubs en 17.000 Nederlanders heeft aangespannen tegen Shell.