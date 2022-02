De laatste loodjes bij Signify: na 57 jaar sluiten de deuren van de voormalige Philips-fabriek

Het zijn de laatste loodjes bij Signify in Winterswijk. Na 57 jaar komt er op 30 april een einde aan de Philipsfabriek voor lichtarmaturen. De meeste machines zijn al weg en veel personeel loopt er niet meer in de hallen aan de Rondweg Zuid.

Wie kan, maakt nu al de overstap naar ander werk. Van de ruim 100 medewerkers die vorig jaar juli te horen kregen dat de fabriek zou sluiten, zijn er nog zo’n 30 tot 40 over die zorgen voor de laatste orders. De fabriek in Winterswijk produceert nu nog maar een kwart van wat mogelijk is, de overige productie is overgeheveld naar de fabriek in Pila in Polen, waar de kosten een stuk lager zijn.

Quote Ik kwam als 17-jarig meisje binnen op de productie. Dhebora Esselink

Als 30 april Signify de deuren definitief sluit, klinkt ook de historische stoomfluit nog eenmaal. De laatste machines zijn dan al weg, die gaan medio maart al richting Polen. Daarna zullen er alleen nog mensen op kantoor zitten.

Niet onverwacht

Ter herdenking aan 57 jaar Philips in Winterswijk verschijnt een boek. Drie werknemers hebben zich daar sinds juli volop voor ingezet: Johan Damkot, Dhebora Esselink en Erwin te Selle.

De 50-jarige Esselink werkt al sinds ze van school kwam bij het bedrijf. ,,Ik kwam als 17-jarig meisje binnen op de productie. Inmiddels doe ik onder meer de personeelsadministratie. In juli hoorden we dat we dichtgingen. Verschrikkelijk, maar niet helemaal onverwacht.”

Volledig scherm Johan Damkot, Erwin te Selle en Dhebora Esselink in de productiehal van Signify met de proefdruk van het afscheidsboek dat is gemaakt. © Jan van den Brink

Bij de laatste reorganisatie in 2017 kwam de helft van het personeel op straat te staan. Dat er weer een reorganisatie aan zat te komen, wist iedereen. ,,Gemiddeld om de vijf jaar wordt er gereorganiseerd. Maar dat de hele fabriek zou sluiten kwam als een verrassing”, zegt Erwin te Selle (50).

Hij werkt al 26 jaar voor Philips in Winterswijk en heeft zoveel ervaring, dat hij nu de mensen uit Polen en Hongarije wegwijs moet maken. Maar een baan in het voormalige Oostblok zit er niet in voor hem. Hij zou het ook niet overwegen. Bovendien, zegt hij: ,,Ik ben gewoon te duur. De productie wordt niet voor niets overgeheveld. In Polen kan het goedkoper, denken ze.”

Rustig op zoek naar andere functie

Signify-medewerker Erwin te Selle is nog niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Daar heeft hij niet eens tijd voor, want als lijsttrekker van Winterswijks Belang heeft hij zijn handen vol aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Mensen denken dat dat een baan is. Maar dat is niet zo. Ik ga straks rustig op zoek naar een andere functie, misschien wordt het wel iets heel anders.”

Quote We krijgen hier een prima bedrijf terug hoor, van Chiel Meekes. Maar het is geen hightech Johan Damkot

Datzelfde geldt voor Dhebora Esselink, die zich in alle rust wil oriënteren op een andere functie. ,,Dit is een mooie gelegenheid. Maar het is wel jammer dat het hier stopt. De sfeer was altijd goed en Signify is een goede werkgever met goede arbeidsvoorwaarden.”

Alle werknemers van Signify krijgen een uitkering, en daarnaast nog een transitievergoeding uitgekeerd. Ook worden ze begeleid naar een andere baan.

Verlies van hightechbedrijf

Volledig scherm De hoofdingang van Signify in Winterswijk. © Jan van den Brink Wat inkoper Johan Damkot (65) het meeste aan het hart gaat, is dat Winterswijk een mooi hightechbedrijf verliest met de sluiting van Signify. Ook hij zit al zijn hele werkzame leven bij het bedrijf. Met 49 dienstjaren is hij zelfs de langstzittende werknemer.



Damkot hoeft niet op zoek naar een nieuwe baan, de transitievergoeding die hij krijgt is voldoende om de 67 te halen, waarna hij met pensioen gaat. ,,We krijgen hier een prima bedrijf terug hoor, van Chiel Meekes. Maar het is geen hightech. En ik vind het jammer dat dat verdwijnt uit Winterswijk.”

Het afscheidsboek dat de drie in de maak hebben, komt uiteindelijk alleen voor (oud)-personeel beschikbaar. ,,Alle werknemers die op 1 juli vorig jaar in dienst waren krijgen sowieso een exemplaar. Maar van personeel dat eerder in dienst was, hebben wij geen adressen, dus die moeten zichzelf aanmelden”, zegt Damkot. Hij roept oud-werknemers daarom zich te melden via boek.winterswijk@signify.com. Het doorgeven van naam en adres is voldoende.



Op de laatste dag, 30 april, is er een besloten afscheidsbijeenkomst. Damkot: ,,We zullen de stoomfluit nog een keer laten klinken, een traditie die stamt uit de tijd dat Philips nog in de voormalige textielfabriek aan het Beuzenes zat. En dan is het écht einde verhaal.”