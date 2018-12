De knop der knoppen waar Trump niet bij kan

achter de schermen Voor AH begint Kerstmis al in de zomer

21 december Kerst en eten horen bij elkaar. We geven elk jaar meer uit aan onze kerstdis. De verwachting is dat Nederlanders deze en volgende week ruim 1 miljard euro uitgeven in de supermarkten. Een record. Vooral zondag en maandag wordt het dringen in de winkels, want dan kopen we met z'n allen de verse producten. Hoe zorgen de supermarkten ervoor dat de gourmetschotels, luxe broodjes en salades op tijd in de winkels liggen? We namen een kijkje in het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. ‘Kerst begint bij ons in de zomer.’