De eerste woningen rollen in 2019 uit de 3D-printer

De eerste 3D-geprinte woningen van beton staan straks in Eindhoven. In 2019 verrijst het eerste huis in de wijk Meerhoven. De andere vier volgen op gezette tijden, zodat de ervaringen van de bewoners steeds in de volgende kunnen worden meegenomen.

Ze doen denken aan het stenen tijdperk van de Flintstones, de vijf 3D-geprinte betonwoningen in Project Milestone die vanaf komend jaar in de Eindhovense wijk Meerhoven komen te staan. Het architectenbureau Houben/Van Mierlo liet zich inspireren door zwerfkeien in een groen landschap. De afgeronde, asymmetrische vormen van de huizen laten meteen een groot voordeel van een 3D-printer zien, want met stenen zijn dergelijke vormen niet te maken. Een ander voordeel is dat de muren van buiten rond en grillig zijn, maar kaarsrecht aan de binnenzijde, waardoor je geen gedoe hebt met het aanpassen van meubels. De antieke kast kan gewoon tegen een rechte wand worden geplaatst.

Primeur

Een bewoonbare woning die uit de printer komt rollen. Dat is nog niet eerder vertoond. Her en der over de wereld staan 3D-geprinte huizen, maar die zijn er puur om te laten zien wat je met de printtechnologie allemaal kunt. In Eindhoven durft men de stap aan om 3D-geprinte woningen op te nemen in het officiële bestand. Gemeente Eindhoven, de technische universiteit en Van Wijnen, Vesteda, Saint Gobain-Weber Beamix en Witteveen+Bos gaat de eerste woning komend jaar neerzetten in de Eindhovense Groenplaats Bosrijk, een landschapspark in Meerhoven. In de jaren daarna volgen er nog vier waarin de ervaringen van de bewoners worden meegenomen in mogelijke aanpassingen van de bouw of het ontwerp.

Beamix

„Het idee ontstond twee jaar terug tijdens de Dutch Design Week'', zegt Theo Salet. De hoogleraar geeft leiding aan het 3D Concrete Printing Centrum van de technische universiteit. „Maar je hebt partijen nodig om zo'n idee werkelijkheid te laten worden. Dat is gelukt. De printtechniek hebben we onder controle. Nu willen we weten hoe het is om erin te wonen. Daar leren wij van, maar ook de bedrijven. We hopen dat die op termijn gebouwen gaan printen. Beamix in Eindhoven werkt al met een eigen 3D-printfaciliteit. De voordelen zijn legio: je kunt sneller, goedkoper en duurzamer bouwen met veel meer vormvrijheid.''

Onderzoek

De vrijstaande woningen van Project Milestone worden na elkaar gerealiseerd, waardoor het onderzoek naar de techniek in ontwikkeling blijft. „Dat betekent dat elke nieuwe woning kan profiteren van voortschrijdende inzichten en kennis en direct aangepast kan worden aan de wensen van de bewoners. Zo zal de eerste woning een gelijkvloerse woning worden die op de TU/e wordt geprint. De ambitie is om de vijfde woning, bestaande uit drie lagen, op locatie te realiseren.''

Beeldentuin

Dat de vijf Eindhovense woningen daadwerkelijk in gebruik worden genomen betekent onder meer dat de woningen moeten voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en aan de eisen die bewoners van nu stellen aan zaken als indeling, comfort, betaalbaarheid en kwaliteit. De woningen worden als beelden in een beeldentuin gezet, zodat ze onderdeel worden van het dna van de Eindhovense wijk Bosrijk. Medio 2019 zal de eerste betaalbare 3D-geprinte huurwoning bewoonbaar zijn.