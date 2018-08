De eerste kruidnoten liggen nu al in de schappen

Elk jaar

Elk jaar lijken de kruidnoten nóg wat vroeger in de schappen te liggen dan het voorgaande jaar, maar dat beeld klopt niet, zeggen ze bij de supers. Sommige lokale filialen zijn er gewoon elk jaar vroeg bij.



Zoals die van Jumbo en Coop. ,,Ze liggen in enkele vestigingen verspreid over het land. Die filialen hebben ze lokaal ingekocht”, vertelt een zegsvrouw van Jumbo. Een van die filialen is die in Leeuwarden. Ook bij een vestiging van Coop in het Groningse Ten Boer gaan ze als warme broodjes over de toonbank.



Klanten van Plus en Albert Heijn moeten nog even geduld hebben. Daar zijn ze op z'n vroegst vanaf eind augustus te koop.



Zou het kunnen dat we het snoepgoed straks het hele jaar door kunnen kopen? Bij de fabriek van Bolletje in Almelo denken ze van niet. ,,Mensen gaan echt niet op het strand kruidnoten zitten eten", denkt Lynn van Beek van Bolletje. Een ding is wel zeker: we snoepen wat af. Alleen al bij Bolletje fabriceren ze jaarlijks 2,7 miljoen kilo kruidnoten.