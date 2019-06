De club van hectomiljardairs heeft een derde lid en dit is hem

De 70-jarige Arnault is voorzitter en grootaandeelhouder van het Franse luxebedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Dit jaar zou zijn nettovermogen met bijna 32 miljard dollar zijn gestegen. Dat dankt hij vooral aan de sterke stijging van de beurskoers van LVMH, dit jaar al 43 procent. LVMH is moederconcern van modehuis Christian Dior en het merk Louis Vuitton, bekend van de exclusieve handtassen en koffers. Ook houdt het bedrijf zich bezig met onder meer dure cognac, champagne, parfum en horloges.



Sinds dinsdag mag hij zich de derde hectomiljardair noemen. In april van dit jaar schonk Arnault nog 650 miljoen dollar (730 miljoen euro) voor het herstel van de Notre Dame, nadat die door brand flink gehavend was.