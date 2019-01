David (25): Ik krijg elke maand 420 euro van mijn ouders en leen maximaal bij

EU-hof: Veto Europese Unie op overname TNT door UPS onterecht

18:58 De Europese Commissie heeft in 2013 ten onrechte de overname van TNT Express door de Amerikaanse pakketbezorger UPS geblokkeerd. Dat is het definitieve oordeel van het Europese Hof van Justitie over de mislukte overnamepoging door het veto van het dagelijks bestuur van de EU.