Dagje pretpark? Dat is dan 122,87 euro

Het pretparkseizoen is weer begonnen en dat betekent kassa voor de pretparken. Wie er een dagje naartoe wil, zal dit jaar iets dieper in de buidel moeten tasten dan vorig jaar. Gemiddeld is een gezin (vier personen) nu een bedrag van 122,87 euro kwijt. En dat is exclusief parkeerkosten en uitgaven voor versnaperingen.

Besparingswebsite Kortingscode.nl nam de entreeprijzen van 18 grote pretparken in Nederland, België en Duitsland onder de loep. Een van de uitkomsten: de prijsstijging van een entreekaartje blijft binnen de perken met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is 61 eurocent per kaartje.

En er is nog meer goed nieuws: acht van de onderzochte parken hebben de prijzen niet verhoogd in vergelijking met vorig jaar. Drie hebben hebben de prijs zelfs verlaagd. Het gaat om Walibi Nederland (-2,00 euro per persoon), Avonturenpark Hellendoorn (-2,50 euro) en Plopsa Indoor Coevorden (-4,91 euro).

Dit laatste park komt daarmee van de grotere parken als goedkoopste uit de bus. Een gezin is (met z'n vieren en inclusief parkeren) 89,96 euro kwijt. Het meest prijzige park in Nederland is de Efteling met 152 euro. De prijzen kunnen nog wel iets oplopen: in de maanden juli en augustus rekenen sommige parken een hogere entreeprijs.

Besparen

Omdat een uitje al duur genoeg is, kan het slim zijn om tickets vooraf via internet te bestellen. Volgens onderzoek van Kortingscode scheelt dat gemiddeld 19 euro per gezin. Ook met aanbiedingen via de bijvoorbeeld supermarkten valt soms aardig wat te besparen.