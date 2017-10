D-day Eneco: dit zijn de argumenten vóór en tegen verkoop

,,Het is simpel: publiek geld moet je volstrekt risicoloos beleggen”, zegt Eric Spaans, raadslid van de gemeente Molenwaard (0,68 procent van de aandelen) en werkzaam in de energiewereld. In tegenstelling tot veel PvdA-collega’s is hij voor verkoop. ,,Of je het leuk vindt of niet: Eneco is na de splitsing met netbeheerder Stedin een commercieel bedrijf en elektriciteitsproductie is inherent risicovol.” Hij wijst op de Icesave-affaire waarbij zijn eigen gemeente Molenwaard miljoenen bij de IJslandse bank had gestald. ,,Dat was een harde les.”



Richard Klatten, directeur van duurzame speler Qurrent, noemt de energiemarkt 'inherent risicovol'. ,,In mijn visie zijn veel traditionele spelers ten dode opgeschreven. Zij moeten de komende jaren naast stroomproductie inzetten op energiediensten. Dat geldt voor Eneco net zo goed. Fors investeren in windparken is daarvoor onvoldoende.”



Daar komt bij dat Eneco niet alleen in Nederland actief is. Het is mede-eigenaar van het Duitse energiebedrijf Lichtblick, ook nam het dit jaar een flink aandeel in de virtuele energiecentrale Kraftwerke. Gemeenten zijn kritisch. ,,Daarbij investeert Eneco de laatste tijd vooral in het buitenland, mede op ons risico”, schrijft het Dordtse college van B&W deze week.