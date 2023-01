Cryptobeurs Coinbase krijgt 3,3 miljoen euro boete om ontbreken Nederlandse registratie

Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn verplicht om zich daarvoor te registreren bij de toezichthouder, om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Daar is een groter risico op, vanwege de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Coinbase is mondiaal één van de grootste aanbieders van cryptodiensten en kent in Nederland een ‘aanzienlijk aantal klanten’ dat cryptodiensten afneemt.

Het basisbedrag voor de boete is 2 miljoen euro, maar is door DNB verhoogd vanwege ‘verhoogde ernst en verwijtbaarheid’. De overtredingen hebben een ‘lange periode’ plaatsgevonden: sinds 15 november 2020 tot in ieder geval 24 augustus 2022. DNB noemt dat ‘zeer ernstig’. ‘Mogelijk is hierdoor gedurende deze periode een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven’, schrijft DNB in zijn verklaring. De cryptobeurs kreeg de benodigde registratie uiteindelijk op 22 september vorig jaar.