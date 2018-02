Cryptobedrog in Twente: ‘Het was te mooi om waar te zijn’

De ondergang van het cryptoplatform Bitconnect laat ook in Twente zijn sporen na. Regionale promotors van Bitconnect zeggen dat ze met de dood worden bedreigd door investeerders die hun geld kwijt zijn. Bitconnect lijkt, nu de stekker er uit is, in alles op een piramidespel.

Volgens mensen die haar kennen, is de splinternieuwe Mercedes waarin cryptogirl, Laura (27) uit Enschede in een promotiefilmpje figureert, niet van haarzelf, maar de woning waar de promo is opgenomen wel. De blondine trekt na binnenkomst de koelkast open, haalt er een fles Moët & Chandon-champage uit, en schenkt in. Met het glas bubbels in haar hand klapt ze de laptop open en ziet dat er op haar rekening bij Bitconnect 160.000 dollar staat.

Profvoetballers

Volledig scherm Verwijderde Tweet over het vieren van de toetreding van ex-Ajacied Derk Boerrigter tot Bitconnect. © Twitter Inmiddels heeft Laura alle socialmedia-accounts van zichzelf en nl.bitconnect gewist. Op oudejaarsdag stond ze op het Twitteraccount van Bitconnect nog breed glimlachend op de foto met de voetballende broers Paddy en Ola John, die beiden voor FC Twente speelden. Ola John (25), tegenwoordig onder contract bij Benfica, en zijn oudere broer Paddy (27), staan met een champagnefles in de handen en zijn kennelijk toegetreden tot de rijen der bitconnecters. De hashtag die Laura erbij heeft geschreven luidt #helpingeachother…. Eerder in de maand poseerde ze ook al trots met voormalige FC Twente- en Ajax-speler Derk Boerrigter (31). De geboren Oldenzaler liet zich op 10 januari als ‘new community member’ verwelkomen door de cryptogirl uit Enschede.

Geïmplodeerd

Hoeveel de (oud-)voetballers hebben geïnvesteerd is onbekend, maar zeker is dat hun investering nu 95 procent minder waard is. Net als dat van de naar schatting 2.000 andere Nederlanders die meededen. Want Bitconnect, een zogenaamde cryptomunt die alleen digitaal bestaat, is geïmplodeerd. Het platform, dat ongeveer een jaar heeft bestaan, had op z’n hoogtepunt een virtuele waarde van 2,4 miljard dollar en kende deelnemers over de hele wereld. De oprichters stammen uit Indonesië en Vietnam, zo wordt gesuggereerd in een filmpje dat nog steeds op internet te vinden is. Maar wie er werkelijk aan de touwtjes trekken, is niet duidelijk. Bitconnect is een organisatie zonder gezicht.

Software die koersen voorspelt

Bitconnect is een online leenplatform. De deelnemers lenen het platform geld dat zou worden gebruikt voor de ontwikkeling en het onderhoud van een héél slim softwareprogramma, dat speculeert in bitcoins. Deelnemers in Bitconnect moeten eerst bitcoins kopen en ruilen die daarna om voor Bitconnect-munten, waarna die munten weer worden uitgeleend aan het platform.

De software van Bitconnect is zo goed, dat er een rente wordt gegarandeerd die gemiddeld op 1 procent per dag ligt. Althans, dat is het verhaal. Een investering van 1.000 euro zou volgens de berekeningen na een jaar 38.000 euro waard zijn en na drie jaar 54 miljoen. Of die slimme software die de cryptokoersen kan voorspellen überhaupt bestaat, wordt door critici zeer betwijfeld.

95% waardedaling

„Eén procent rente per dag op je investering, het klonk te mooi om waar te zijn. Na 199 dagen zou ik de eerst rente kunnen opnemen en daarna elke dag 100 euro. Maar drie weken nadat ik er 1.000 euro in stak, was daar minder dan 100 euro van over. Virtueel, dan. Want ook die 100 euro kan ik niet opnemen”, zegt ‘belegger’ Geert *– al lijkt speculant een beter woord. Hij werd aan de bar in de Enschedese sportschool Trifora warm gemaakt voor een investering waar iedereen in de gym het over leek te hebben: snel rijk worden via Bitconnect.

Geert werd naar eigen zeggen enthousiast gemaakt om geld in het cryptoplatform te steken door Jef (31), die werkt in de fysiotherapiepraktijk die in de sportschool is ondergebracht. En Jef woont weer samen met Cryptogirl Laura uit het glanzende promofilmpje, eveneens fysiotherapeute van origine. Geert: „Ik was een beetje bang de boot te missen. Bij andere successen op de beurs, zoals die van de eerste investeerders in internetbedrijven, was ik steeds te laat. Nu wilde ik er op tijd bij zijn.”

Volledig scherm Inmiddels verwijderde tweet van Bitconnect met de broers Ola (midden) en Paddy John (rechts) en promotor Laura (uiterst rechts). © Twitter

Baan opgezegd

Quote Het is echt waar, die jongen is nu zijn baan en zijn geld kwijt Één van de collega's van Trifora stapte in september via fysiotherapeut annex promotor Jef met 2.000 euro spaargeld in Bitconnect. „Ik hoor dat ze bedreigd worden nu het is misgegaan, maar weet niet of ik kwaad op Jef moet worden”, zegt hij. „Misschien wist hij zelf ook niet precies hoe het zat, en ik heb zelf besloten om mee te doen. Wat ik niet fair vind, is dat hij zei dat er een samenwerking was tussen Bitconnect en Visa. Dat is toch een naam die vertrouwen wekt, en dat bleek achteraf niet zo te zijn. Mijn moeder wilde sieraden verkopen om ook mee te doen. Ik ben blij dat ze het niet heeft gedaan.” Geert zegt een collega te hebben, die zijn baan als teamleider bij een grote organisatie heeft opgezegd, omdat hij virtueel zo ongeveer miljonair was dankzij Bitconnect. „Het is echt waar, die jongen is nu zijn baan en zijn geld kwijt.”

Piramidespel

De val van het platform werd vorige maand ingeluid door en groep van zes Amerikaanse Bitconnect-investeerders, die via de rechter in Florida hun verliezen – oplopend tot twee ton per persoon– proberen terug te krijgen. Na een tweede klacht bevroor de rechter in Kentucky de tegoeden van Bitconnect. Ook de financiële toezichthouder in de staten Texas en North-Carolina verboden Bitconnect. Wat er vervolgens gebeurde bewijst volgens critici dat Bitconnect niet meer is dan een piramidespel: de geldstroom naar het platform droogde op. En met dat geld van nieuwe deelnemers aan de onderkant werden de deelnemers hoger in de piramide betaald.

Waar de lokale promotors van Bitconnect zich koest houden en hun sociale media-accounts wissen, is de centrale website Bitconnect.com nog wel online. De enorme koersval van de cryptomunt wordt in een korte verklaring toegeschreven aan het feit dat bijna alle bezitters er tegelijkertijd afstand van hebben gedaan… En Carlos Matos, Bitconnect-promotor en -investeerder uit New York, was kort daarvoor nog wel zo goed geluimd. (Tekst gaat door onder het filmpje).

Bedreigd met de dood

Laura zegt op de website van Quote dat ze is bedreigd met de dood en dat ze geen promotor was, maar ‘cryptoliefhebber.’ „Wij hebben een community van Bitconnect en we wilden mensen informeren over hoe je kon beginnen. Dat is wat ik deed: ik legde op video uit hoe het werkte. Maar ik was geen promotor.” En ze is zelf ook slachtoffer , zegt ze. In het filmpje verschijnt er een saldo van ruim 160.000 dollar op haar beeldscherm en die zegt ze inderdaad op haar cryptorekening te hebben gehad. „Dat klopt inderdaad, ik heb mijn eigen huis verkocht toen ik ging samenwonen en ik heb de opbrengst in crypto gestoken.”

Jef en Laura, de promotors die in Twente de deelnemers wierven en voor elke klant die ze aanbrachten naar verluidt een provisie van 7 procent van de inleg kregen, zijn niet bereikbaar voor Tubantia en maakten geen gebruik van de mogelijkheid de tekst vooraf te lezen en van hun commentaar te voorzien.