'Creatiever op je werk? Doe een dutje'

Maar gedoseerde dagdutjes kunnen je dus creatiever maken. Wel als aanvulling op normale slaap. Voor die gezonde nachten is trouwens geen wonderrecept bekend, benadrukte Srini Pillay. Veel mensen slapen tussen de zes en negen uur, maar de een heeft meer nodig dan de ander. Buiten bewegen, op tijd stoppen met werken, ontspannen leuke dingen doen, dat helpt allemaal.



We weten ook nog niet of overdag de dutjes van tien minuten of juist die van negentig minuten jou creatief kunnen helpen, maar wel dat even suffen beter is dan wakker blijven. Veel beroemde creatieve mensen dutten graag - Charles Darwin, Thomas Edison - en dat vindt Pillay een teken aan de wand. Hij ziet het hazenslaapje als schoonmaakactie van ons brein. Dus juich knikkebollende collega's heel zachtjes toe. Die gaan straks pas echt opgeruimd aan het werk.