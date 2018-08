CPB: Trump en brexit bedreigen groeiplaatje Nederland

De belangrijkste manier waarop mensen ervaren dat het goed gaat, is volgens de CPB-baas dat ze makkelijker aan een baan kunnen komen. Dus hebben burgers meer te besteden en voelen ze zich gelukkiger. Ook krijgen werknemers weer sneller een vast contract, omdat werkgevers door schaarste in allerlei sectoren mensen willen vasthouden. Daar komt nog bij dat de contractlonen stijgen.



Toch blijkt uit de koopkrachtplaatjes, die het CPB vandaag ook presenteerde, dat niet iedereen meeprofiteert van de economische wind. Gemiddeld gaan alle huishoudens er dit jaar 0,4 procent op vooruit in koopkracht. In 2019 is dat 1,3 procent. Maar voor bepaalde groepen - gepensioneerden (+1,1 procent) en vooral uitkeringsgerechtigden (+0,5 procent) - is dat percentage lager.



Sommige mensen gaan er zelfs op achteruit. Het gaat om 7 procent van alle huishoudens. ,,Gelooft u me, een paar jaar geleden was het veel erger", nuanceert Van Geest. Desondanks levert 14 procent van de mensen met een uitkering ook in de huidige mooie tijden koopkracht in. Deze laatste groep wordt vooral getroffen door aanpassingen in de zorg- en huurtoeslag en de bijstand.