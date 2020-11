CPB: 'Softe aanpak’ van zwartspaarders leverde Staat 2,1 miljard euro op

Per 1 januari 2018 geldt er geen verlaagd boetetarief meer bij vrijwillige inkeer voor nieuwe gevallen. Daarmee is het vrijwillige opgeven van vermogen momenteel minder aantrekkelijk. Door extra inzet van de fiscus, die gebruik kan maken van lekken als de Panama Papers en informatie uit het buitenland, en meer internationale samenwerking wordt de kans om zwartspaarders alsnog te pakken te krijgen groter, aldus het CPB.





Volgens internationale schattingen uit 2015 hadden Nederlandse huishoudens voor ruim 60 miljard euro uitstaan in belastingparadijzen. Dit bedrag is goed voor 9 procent van het bruto binnenlands product. Via de zogeheten 'inkeerdersregeling' kregen zwartspaarders de voorbije jaren de kans relatief voordelig hun tegoeden op te biechten. Tussen 2002 en 2018 is mede daardoor voor 12 miljard euro aan verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst.