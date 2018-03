CPB: economie groeit door, laagste werkloosheid sinds 2001

Banen bij Emté op de tocht door overname 130 supermarkten

5 maart Jumbo en Coop zijn maar wat blij met hun nieuwste aanwinst Emté, die zij samen hebben overgenomen om onderling te verdelen. ,,Zo vaak komen er geen supermarktketens te koop'', zegt topman Frits van Eerd van Jumbo. Voor het personeel van Emté is de deal niet per se goed nieuws. ,,Natuurlijk kijken we waar we synergievoordelen kunnen halen.''