'Correctie op de beurzen was te verwachten'

Rode cijfersNa de verliezen op Wall Street en de beurzen in Azië zijn ook de Europese beurzen vanochtend flink onderuitgegaan. Helemaal onverwacht komt het niet. Deze koerscorrectie was te verwachten, zeggen beurscommentatoren.

Dit is even geleden: een fikse koerscorrectie. Acht jaar lang was de wereldeconomie aan de beterende hand en waren de aandelenbeurzen aan het stijgen. In de Verenigde Staten stonden de beurzen op recordniveaus. Maar die jubelstemming is duidelijk omgeslagen.

De Dow Jones daalde gisteren met 1.175 punten tot 24.345 punten, de grootste daling sinds 2008. S&P verloor ruim 7 procent. In Azië ging de Nikkei 4,7 procent terug en de beurs van Hongkong 4,5 procent. Ook op het Damrak kleurden de borden rood. Het verlies is in de loop van vandaag weliswaar iets teruggedrongen, maar de AEX en de Midkap staan nu zo'n 2 procent lager.

,,Het is even wennen", reageert analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Maar volgens hem was deze correctie te verwachten. Zijn collega-analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam ziet dat ook zo.

Stijgende rente

Van Zeijl wijst in dit licht op de stijgende langetermijnrente in de VS in combinatie met de almaar stijgende aandelenkoersen. ,,Dat is een gevaarlijke combinatie. Daar kan de lucht geleidelijk aan uit lopen, maar het kan ook met een knal. Dat is nu gebeurd."

Dat die rente stijgt, hangt samen met de vrees dat de Amerikaanse centrale bank het beleid weleens sneller dan verwacht gaat verstrakken. De financiële markten zijn jarenlang overspoeld met goedkoop geld; centrale banken kochten massaal staatsleningen en bedrijfsobligaties op, waardoor de rente op de leningen daalde en in sommige gevallen negatief werd.

In de VS wordt de rente nu geleidelijk opgehoogd. Ook in Europa neemt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) toe om het steunbeleid af te bouwen. Nu de centrale banken de geldkraan langzaam dichtdraaien, leidt dat tot minder vraag naar staatsleningen en dus stijgende rentes.

Banenrapport

Volgens beurscommentatoren was het wachten op een trigger die de zaak in gang zou zetten. Die kwam afgelopen vrijdag met het banenrapport van de Amerikaanse overheid. De sterke Amerikaanse economie en arbeidsmarkt zullen lonen hoger duwen en zo looninflatie aanwakkeren, zo vrezen beleggers.

De koerscorrectie vrijdag op Wall Street leek een eerste klapje. De echte dreun op de beurzen volgde gisteren. Volgens analist Versteeg is dat overigens geen slechte situatie. Onder meer pensioenfondsen gaan volgens hem al langere tijd gebukt onder de lage rentestanden.

ING-econoom James Knightley spreekt van een gezonde correctie op de markten. Hij benadrukte dat de fundamenten onder de economische groei stevig zijn en de positie van de financiële sector solide.

