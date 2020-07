‘Coronacrisis zorgt voor flinke dip op truckmarkt’

Volgens de deskundigen worden er in heel 2020 waarschijnlijk zo'n 10.400 trucks op kenteken gezet. Dat komt neer op een daling met bijna 35 procent vergeleken met vorig jaar. Het gaat dan om voertuigen van 3,5 ton of meer, exclusief bussen en reinigingsvoertuigen. De afzet van nieuwe trailers zakt dit jaar waarschijnlijk met ruim 35 procent. Voor volgend jaar rekent de bank op een licht herstel tot 10.900 trucks en een stabilisatie van de trailermarkt.

Genoeg

Na jaren van groei en forse uitbreiding van het wagenpark hebben veel bedrijven nu even meer dan genoeg truck en trailers. In combinatie met onzekerheid over de nabije toekomst zorgt dit voor een rem op investeringen. Niet alleen is de vraag naar nieuw materieel weggezakt, productieonderbrekingen hebben ook voor vertraging in de levering van bestaande orders gezorgd. Truckfabrikanten als DAF en Mercedes produceren volgens ING momenteel op een flink lager niveau dan begin van het jaar.