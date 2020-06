Coronacrisis treft lokale bouwbedrijven: ‘Baart ons grote zorgen’

Moederbe­drijf Thuisbe­zorgd legt miljarden neer voor oversteek naar Amerika

7:31 Just Eat Take Away, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, doet weer een mega-overname. Het bedrijf neemt Grubhub, de grootste Amerikaanse thuisbezorgservice, over voor 7,3 miljard dollar, is zojuist bekend geworden.