CoolCat geeft er ook in België de brui aan

Kledingketen CoolCat heeft ook faillissement aangevraagd voor zijn Belgische activiteiten. De zeventien winkels in België sluiten per direct de deuren.

Twee weken geleden werd al het faillissement voor de tachtig winkels in Nederland uitgesproken. Die winkels zijn nog wel open, dit om de mogelijkheden op een doorstart te vergroten. Ze worden bevoorraad met nieuwe kleding die voor de voorjaarscollectie was aangeschaft.

CoolCat hoopte de buitenlandse winkels open te houden, maar CoolCat België kwam tot de conclusie dat het daar niet ging niet lukken. Het is nu aan de Belgische rechter om het faillissement uit te spreken. De modeketen telt nu nog zes vestigingen in Frankrijk en twee in Luxemburg. In die landen én in Duitsland heeft de keten een webshop. Die buitenlandse onderdelen vallen buiten het faillissement.

Bij de in 1979 door ondernemer Roland Kahn opgerichte onderneming werken in totaal 1450 mensen, waarvan 1180 in Nederland. Veel van de medewerkers zijn parttimers. Met het faillissement is voor het Nederlandse personeel collectief ontslag aangevraagd. Dat zal nu ook volgen voor de Belgische medewerkers.

Hun toekomst is voorlopig ongewis. De curator hier in Nederland liet onlangs weten dat potentiële kopers in de rij staan voor een doorstart. Daarmee zou een deel van het personeel gered zijn.

Kopje onder

Buiten CoolCat gingen onlangs al de ketens Intertoys en budgetdrogisterij OP=OP Voordeelshop kopje onder. De kans op een doorstart is zowel voor CoolCat als voor de budgetdrogisterij groot. Volgens de curatoren hebben zich verschillende partijen gemeld voor een doorstart. Bij de speelgoedketen Intertoys waren eveneens meerdere gegadigden; uiteindelijk ging de Portugese investeerder Green Swan ermee aan de haal.

Het lijkt erop dat de stijgende online verkopen de fysieke winkels dwars beginnen te zitten. Gisteren werd bekend dat Sissy-Boy eveneens in zwaar weer verkeert. De rechter heeft uitstel van betaling verleend. De Nederlandse winkelketen werd in 1982 opgericht en is vooral bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. Het bedrijf telt zo’n 45 eigen winkels in de Benelux en heeft een eigen webshop. Er werken ruim 600 mensen bij Sissy-Boy. De winkels en de webshop blijven vooralsnog open.