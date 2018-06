Coolblue trekt stekker uit wirwar van 325 webshops

De verandering is per direct ingegaan, maakte Coolblue vandaag bekend. Volgens oprichter en directeur Pieter Zwart biedt het sluiten de webshops 'een oneindige hoeveelheid mogelijkheden'. Tot vandaag telde Coolblue liefst 325 verschillende shops met lange namen als Baardtrimmershop.nl, Sporthorlogecenter.nl, laptopshop.nl, eReadershop.nl, Homecinemacenter.nl, Autoradiostore.nl en Processorstore.nl. Dergelijke namen hoeven klanten nu niet meer te onthouden, ze krijgen één aanspreekpunt. Maar ook voor Coolblue zelf zijn er vele voordelen: zo wordt de online winkel voortaan beter gevonden in Google. Reclamecampagnes sorteren meer effect en de complexiteit van de ICT wordt minder en de kosten daardoor lager.

Merknaam sterk genoeg

,,Het overgaan naar één domein was best spannend," zegt Zwart. ,,De commerciële consequenties zijn gigantisch groot: nu kunnen we sneller gaan automatiseren en doorontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om de vele mogelijkheden om verder te gaan uitbouwen.”



Het schrappen heeft de nodige tijd gevergd. Al medio 2016 liet Zwart weten van de wirwar aan webshops af te willen. De merknaam Coolblue was inmiddels sterk genoeg om niet langer afhankelijk te zijn van alle specialistische namen.



Uiteindelijk duurde het allemaal wel langer dan de Coolblue-oprichter dacht. ,,De one-domain-strategy is technisch gezien echter een erg complexe en tijdrovende verandering," zei hij in juni 2016 tegen vakmedium Emerce. ,,Ik verwacht wel dat dat binnen nu en een jaar een feit is. We gaan daarbij werken met verticals achter de slash.



