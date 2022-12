Consumentenvertrouwen krabbelt langzaam iets op ondanks inflatie

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, is in december uitgekomen op een stand van min 52, waar dat een maand eerder nog min 57 was. Het is daarmee de tweede maand op rij dat er een lichte verbetering is te zien. Het consumentenvertrouwen is echter nog altijd uitzonderlijk laag en ligt ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 9 staat.

Consumenten waren bij de laatste peiling vooral minder pessimistisch over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden was ook minder negatief. Hetzelfde gold voor het oordeel over de eigen financiële situatie. Ook de tijd voor het doen van grote aankopen zoals een auto, meubels of huishoudelijke apparaten vonden consumenten in december een fractie minder ongunstig dan in november.

Meer bestedingen

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36. In september en oktober 2022 werd de laagste stand ooit bereikt op min 59. Het CBS begon in 1986 met de metingen.

Het CBS maakte tevens bekend dat consumenten in oktober 0,6 procent meer hebben besteed dan een jaar eerder. Vooral aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, kappersbezoek of een bezoek aan een voetbalwedstrijd of restaurant gaven huishoudens meer uit. In totaal gingen uitgaven aan diensten met 3,6 procent omhoog.

Aan duurzame goederen werd 4,8 procent minder uitgegeven. Zo besteedden huishoudens minder aan woninginrichting, kleding en elektrische apparaten. Consumenten hebben ook 2,3 procent minder uitgegeven aan voedingsmiddelen, dranken en tabak. Aan overige goederen, zoals aardgas en producten voor persoonlijke verzorging, hebben ze in oktober 1,6 procent minder besteed. Huishoudens verbruikten vooral minder energie doordat het minder koud was dan in oktober 2021.