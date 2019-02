Consumentenbond: ING en Rabo benadelen klanten spaarhypotheek

Alleen bestaande klanten kunnen nog een (bank)spaarhypotheek afsluiten, nieuwe klanten komen altijd uit bij de annuïteiten- of lineaire hypotheek. Tot zover niets vreemds. Maar bij het opnieuw vastzetten van de rentevaste periode zouden de banken een rente-opslag rekenen.

‘Klinkklare onzin’, vindt de Consumentenbond. ,,Een spaarhypotheek los je, net als een annuïteitenhypotheek, aan het eind van de rit helemaal af. Tussentijds is de netto schuld altijd even hoog als bij een annuïteitenhypotheek met dezelfde rente. Een spaarhypotheek is zelfs beter bestand tegen renteschommelingen", aldus Olof King van de consumentenorganisatie.