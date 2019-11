Consumentenbond in zee met energieleverancier die dikke onvoldoende scoort in eigen ranking

De Consumentenbond beveelt Budget Energie aan via zijn Energiecollectief, dat consumenten verleidt te wisselen van energieleverancier met scherpe aanbiedingen. In de gisteren gepubliceerde Stroomranking van de Consumentenbond en enkele milieuorganisaties is Budget Energie echter een van de slechtst scorende leveranciers. Op duurzaamheid scoort het bedrijf een 3,7.

Met dat rode cijfer bungelt Budget Energie in de onderste regio van de lijst, waarin elektriciteitsleveranciers worden beoordeeld op duurzaamheid. De gemiddelde score was een 5,7. Teleurstellend, aldus de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise gisteren. ,,Vanwege de klimaatcrisis en de afspraken in het Klimaatakkoord zou je verwachten dat energieleveranciers meer tempo maakten. Terwijl consumenten massaal kiezen voor duurzame stroom, lijken veel leveranciers de kantjes ervan af te lopen en hun verantwoordelijkheid te ontlopen’’, concludeerden de onderzoekers, die de investeringen, inkoop en levering van stroomleveranciers onder de loep namen.

Budget Energie presenteert zichzelf als ‘100 procent groen en toch goedkoop'. Op dat groene gehalte valt volgens de onderzoekers dus echter het nodige af te dingen. Het bedrijf koopt zijn energie deels in het buitenland, waaronder zonnestroom uit Italië. Omdat daar groene stroom in overvloed is, gaat daar geen prikkel van uit om de elektriciteitsproductie verder te verduurzamen. Bij zonne- en windenergie uit Nederland is dat wel het geval, omdat de vraag naar groene stroom hier groter is dan het aanbod.

Aantrekkelijker

Budget Energie won op 22 oktober de veiling voor contracten van 1 jaar van het Energiecollectief van de Consumentenbond. Dat gaat uit van het principe dat hoe meer mensen meedoen, hoe aantrekkelijker het voor energiemaatschappijen is om deze groep nieuwe klanten voor zich te winnen.



De veiling voor contracten van 3 jaar is gewonnen door Greenchoice. Die leverancier scoort wel goed in de Stroomranking: een 9,1. Per Energiecollectief stappen volgens de Consumentenbond gemiddeld zo'n 40.000 huishoudens naar een andere aanbieder over. Voor de huidige ronde staat de teller al op meer dan 60.000. Dat levert niet alleen de deelnemers een voordeel op: de Consumentenbond ontvangt per overstapper 46 tot 50 euro van de winnende leverancier.